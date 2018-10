I due pregiudicati non si fermano all’alt, inseguimento da paura a Fiumefreddo

Folle corsa per chilometri: in serio pericolo pedoni e carabinieri

FIUMEFREDDO (CATANIA) – I carabinieri di Fiumefreddo hanno arrestato il 43enne Daniele Alessi e il 50enne Orazio Patanè. Ieri pomeriggio, mentre i militari stavano eseguendo un posto di controllo in via Tavola, i due pregiudicati a bordo di una Citroen C1 non si sono fermati all’alt.

Ne è scaturito un concitato inseguimento durante il quale l’autista (Alessi) ha messo in serio pericolo sia i carabinieri sia alcuni pedoni. La pattuglia dopo diversi chilometri è comunque riuscita a bloccare l’auto ammanettando i due passeggeri.