Catania, scattano le manette per 7

CATANIA – Mafia, rapine, omicidi, immigrazione clandestina ed evasione: la Polizia di Catania ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

La Squadra Mobile, sezione “Catturandi”, ha arrestato: Alessio Viscuso, 28 anni, che deve espiare la pena di un anno, sei mesi e 13 giorni 13 di reclusione per rapina; Rosaria Ventaloro, 37 anni, che deve espiare la pena di 4 mesi e 19 giorni 19 di carcere per furto aggravato; Andrea Alonzo, 22 anni, che deve espiare la pena di un anno, 2 mesi 2 e 17 giorni di reclusione per furto aggravato; Antonio Platania, 36 anni, che deve espiare la pena di un anno e 11 mesi per il reato di evasione; Carmelo Rapisarda, 43 anni, che deve espiare la pena di 2 anni di reclusione per omicidio colposo; Souleymane Camare, 21 anni, che deve espiare la pena di un anno, 9 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di immigrazione clandestina.

Il commissariato di Adrano ha inoltre arrestato Davide Santangelo, 28 anni, che deve espiare la pena di 5 anni, un mese e cinque giorni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Toscano-Mazzaglia-Tomasello). Santangelo era stato arrestato nel 2014 nell’ambito dell’operazione “Garden”.