AGRIGENTO – Era ricercato da cinque anni, da quando, nel 2013, si era reso irreperibile dalla sua abitazione dove si trovava in regime di detenzione domiciliare. A porre fine alla latitanza dell’evaso Alfonso Manganello, 47enne di Palma di Montechiaro, sono stati i carabinieri di Agrigento che lo hanno catturato nella Città dei Templi. All’uomo è stato notificato un ordine di carcerazione della Procura di Agrigento per evasione e dovrà scontare un anno di reclusione per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito. Il 47enne è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.