Madri e mogli segnalano sala giochi d’azzardo a Santa Venerina

Disperate per lo sperpero di denaro di figli e mariti, le donne hanno chiamato i carabinieri. Denunciato il titolare di un bar

SANTA VENERINA (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato il titolare di un bar di Santa Venerina (Catania) per gioco d’azzardo. I militari sono intervenuti dopo le segnalazioni di madri e mogli disperate: I loro figli e mariti sperperavano lì il già poco denaro guadagnato.

Nell’esercizio commerciale, dove c’era una saletta riservata, sono state sequestrate quattro slot machines prive di collegamento ai Monopoli di Stato, due totem per giochi promozionali ed on-line di genere vietato, un cambiamonete, tre prese adattatrici di corrente con attivazione a distanza.

Sequestrati anche due pc e rispettive tastiere, monitor e stampanti termiche, che sarebbero stati utilizzati per le scommesse on line su piattaforme estere non riconosciute dalla legge