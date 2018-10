Giravano armati: arrestato a Catania anche il figlio di un pregiudicato ucciso

Scooter fermato dalla polizia in via Sapuppo: i due giovani avevano una pistola e un tirapugni

CATANIA – Intorno alle 2.40 di notte la polizia di Catania ha arrestato i pregiudicati Sebastiano Scalia, 32 anni, e il diciassettenne M. G. per detenzione illegale di arma clandestina. Il minorenne è figlio di un noto pluripregiudicato assassinato oltre dieci anni fa.

I due giovani erano a bordo di un ciclomotore che è stato fermato per un controllo in via Sapuppo. Durante la perquisizione è saltata fuori una pistola Beretta con matricola abrasa, munita del relativo caricatore con 15 cartucce; all’interno del vano sotto la sella c’era anche un tirapugni.

Il ragazzo è stato portato al Cpa di via Franchetti, mentre Scalia è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.