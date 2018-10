Pregiudicati nelle associazioni di S. Agata, Comitato chiede chiarezza a Gristina

CATANIA – “Troppe ombre” sulle celebrazioni della patrona di Catania. Il Comitato per la legalità nella festa di Sant’Agata riporta i riflettori “sulla presenza di alcuni personaggi” all’interno dell’organizzazione.

“Il 20 agosto scorso il settimanale on line Meridionews pubblicava un articolo in relazione all’Associazione agatina Sant’Agata Cattedrale, dal titolo ‘Sant’Agata, l’ex capovara Baturi corre per il dopo Marano. Con lui sul fercolo c’erano pregiudicati per droga e mafia’. Molto preoccupati dalla notizia, e dopo aver atteso invano una rettifica o una risposta all’articolo, il 13 settembre abbiamo scritto all’arcivescovo Gristina per ottenere un chiarimento, visto che le associazioni agatine cadono sotto la sua giurisdizione. Il 4 ottobre scorso ci ha risposto, informandoci di avere saputo dalla stampa del problema, e di avere avviato da tempo con le associazioni agatine un processo di revisione dei loro statuti, ‘individuando regole ancor più stringenti e volte a non consentire a coloro a cui risultano condanne per reati di allarme morale o sociale di rivestire la carica di associato in dette associazioni’”.

“Tutto questo va molto bene e ce ne rallegriamo – prosegue il comitato -. Noi però pensiamo che, indipendentemente dalla revisione degli statuti, da tempo si sarebbe dovuto fare chiarezza. Il Comitato per la legalità chiede pertanto che la situazione dell’Associazione Sant’Agata Cattedrale venga affrontata quanto prima. La festa di S.Agata è alle porte e non è accettabile che vi si possa giungere ancora una volta con queste ombre”. Sulla questione è previsto un incontro organizzato a Catania da Cittainsieme sabato prossimo alle 10 al Largo Oscar Romero.