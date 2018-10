CATANIA – Lunedì prossimo alle 10.30 verrà posta la prima pietra del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania.

L’edificio sorgerà nella parte alta dell’area, andando a occupare quasi per intero lo spazio su via Fabio Filzi, ponendosi al centro della nuova logistica dell’emergenza in città, soprattutto in considerazione della chiusura del Vittorio Emanuele.