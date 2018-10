Cancelleri (M5s) parte per gli Stati Uniti: “Invitato alle elezioni del Midterm”

PALERMO – Il vice presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri sarà negli Stati Uniti dal 28 ottobre al 7 novembre per partecipare all”International visitor leadership program’ organizzato dal Dipartimento di Stato degli Usa per seguire le elezioni di medio termine del Senato.

E’ l’unico siciliano della delegazione italiana. Le Midterm Elections quest’anno sono particolarmente importanti perché si affiancano alle elezioni di 36 governatori dei singoli Stati sui 52 totali.

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha organizzato una serie di incontri sulle relazioni Italia-Usa e sulle elezioni di medio termine ha coinvolto personalità provenienti da tutto il mondo. “Sono onorato di essere stato scelto e incluso in questo programma di scambio politico culturale. Non vedo l’ora di vedere da vicino il fermento elettorale del popolo americano – dice Cancelleri – visto che le elezioni di medio termine sono molto significative e sentite negli Usa. Parto con la curiosità di apprendere nuovi modelli e prospettive che probabilmente qui ancora mancano, ma con la consapevolezza di voler raccontare quanto di buono ci sia nella nostra terra e nel nostro modo di fare politica”.

“Sapere di essere lì a rappresentare la Sicilia – continua – mi riempie d’orgoglio, come mi riempie di soddisfazione il fatto che il Movimento 5 stelle venga visto anche dagli Stati Uniti come un interlocutore credibile con cui poter avviare scambi culturali e condivisione di modelli, che sicuramente possono essere validi strumenti di crescita, anche per lo scenario politico siciliano. Vi racconterò questa esperienza sui social: seguitemi in diretta”.