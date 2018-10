Sì allo spot Vodafone sull’Etna

CATANIA – La polemica è durata lo spazio di una mattinata, ma l’indignazione resta. Anche se la vicenda si è conclusa con un lieto fine. Stamattina dalle pagine del quotidiano La Sicilia in edicola la notizia che ha dell’incredibile annunciata con questo titolo: “Spot Vodafone sull’Etna? No grazie”.

I fatti. Il sindaco di Catania seduto a un convegno della Cna racconta alla paltea: “Mi telefona un caro amico, che è un importante dirigente della Vodafone. Mi dice che l’azienda aveva deciso di girare sull’Etna il suo nuovo spot video da lanciare sui mercati. Così, mi spiega, era stata inviata una richiesta ufficiale e protocollata alla direzione del Parco dell’Etna, in cui veniva detto che, ovviamente, tutto sarebbe stato girato e realizzato a spese dell’azienda, che lo spot tendeva ad usare il grande e universalmente riconosciuto fascino del vulcano e che, quindi, inevitabilmente sarebbe stata una bella occasione di promozione anche per il territorio”.

Il sindaco, sempre riferendo la conversazione privata con l’amico spiega che “per circa due settimane la direzione della Vodafone, e gli uffici che avrebbero dovuto avere l’ok per avviare la macchina della produzione, attendendo inutilmente. Dal Parco, stranamente, nessuna risposta. Risposta che, però, arriva al sedicesimo giorno con i destinatari della e mail che non credono ai loro occhi. Un funzionario del Parco, infatti, si limita a rispondere che, fatte alcune verifiche sullo statuto dell’ente, “si ritiene la richiesta non accettabile, dunque viene respinta”. Risultato, la Vodafone opta per il set in trentino Alto Adige che in meno di due giorni concede tutte le autorizzazioni del caso.

Una storia di ordinaria mala burocrazia che, forse, sarebbe rimasta tale se il giornalista non avesse deciso di raccontarla attraverso la prima pagina del quotidiano e dunque resa pubblica sin dalle prime ore della mattina. Da lì in poi una ridda di polemiche e indignazione, dal bar ai social il passo e breve. Da un lato la caccia all’autore dello strafalcione burocratico, dall’altro il tentativo di ristabilire l’interlocuzione con la multinazionale della telefonia che, va da sé, con lo spot avrebbe reso una pubblicità e un ritorno d’immagine turistica a tutta la Sicilia.

Il sindaco Pogliese intuisce che rimettendo a posto i pezzi farebbe un buon servizio non solo alla cittadinanza ma anche politica locale, così sceglie di attivarsi immediatamente con ottimi risultati che lui stesso comunica attraverso i social. “Stava accadendo una cosa vergognosa – scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook – La Vodafone aveva scelto l’Etna come location per il prossimo spot, protagonista Patrick Dempsey. Una possibilità di promozione del nostro territorio enorme, a livello mondiale, e totalmente gratuita. Ma alcuni burocrati la stavano vanificando, facendo passare giorni e giorni per rilasciare le necessarie autorizzazioni, che in Trentino erano state rilasciate in appena due ore”.

“Me ne sono accorto appena in tempo, grazie alla segnalazione di un mio personale amico, Alfio Fabiano, e riconosco alla Regione di essersi attivata subito, dopo la mia sollecitazione, intervenendo tempestivamente presso l’ente Parco Dell’Etna, e di questo ringrazio gli assessori Razza e Pappalardo. Ringrazio altresì il presidente e i funzionari del Parco per aver compreso il rischio che stavamo passando, provvedendo a correre ai ripari. Posso oggi annunciare che è stato tutto risolto: le autorizzazioni sono state date, la Vodafone girerà lo spot sull’Etna, e il nostro territorio godrà di una opportunità irripetibile di promozione”.

Intanto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, avrebbe deciso di revocare l’incarico di commissario del Parco dell’Etna a Gabriele Ragusa. L’ “omesso controllo” non sarebbe andato giù a Musumeci che avrebbe optato per la revoca dell’incarico e pensando a un nuovo commissario del Parco dell’Etna. Ciak si gira.