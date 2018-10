“Nell’armadio c’è un chilo di droga”: ma nascondeva fucili e tritolo

Catania . Perquisizione in una casa di Librino: confessa la presenza di stupefacenti ma l’agitazione e i cani anti esplosivo lo tradiscono

CATANIA – In casa armi da guerra ed esplosivo. La polizia di Catania ieri sera ha trovato droga e un vero e proprio arsenale a Librino, arrestando il quarantenne Orazio Coco.

Durante la perquisizione ha ammesso spontaneamente di detenere all’interno di un armadio marijuana e hashish, per un peso complessivo di quasi un chilo. Gli agenti però hanno trovato strano il suo comportamento; Coco infatti si mostrava nervoso e agitato. Quindi hanno proseguito con i controlli e scoperto 3 fucili di vario calibro, un kalashnikov, un giubbotto antiproiettile e nove caricatori di diverso tipo.

Inoltre la presenza di diverse pareti in cartongesso ha destato ulteriore sospetto; i poliziotti hanno deciso di far intervenire i colleghi della squadra cinofili che, grazie al fiuto dei cani anti esplosivo “Soan” e “Ultimo”, hanno trovato 10 candelotti di tritolo (con relativi detonatori e miccia) all’interno di un’intercapedine ricavata in una parete del bagno. Infine dietro un battiscopa della cucina erano anche nascoste diverse scatole con 659 cartucce.