Catania, escalation di violenza contro l’ex

CATANIA – È stato arrestato dalla polizia di Catania il pluripregiudicato ventinovenne S. C. F. per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Vittima la ex convivente, anche in presenza dei due figli minori.

La donna, costretta a vivere in un costante clima di terrore, era già stata trasferita in una struttura di accoglienza e l’ex compagno aveva ricevuto dalla questura un ammonimento.

Nonostante ciò S. C. F. ha continuato a minacciarla di morte l’ex convivente, riservando lo stesso trattamento ai familiari e anche agli stessi poliziotti. Un’escalation di violenza che ha che è stata definitivamente interrotta dall’intervento degli agenti, che lo hanno rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.