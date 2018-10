Catania, spacciatori alla luce del sole

CATANIA – Nei giorni scorsi la polizia di Catania ha effettuato diversi controlli per contrastare il dilagante fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, individuando dieci persone coinvolte.

Un consumatore è stato segnalato e identificato in piazza Europa, dove fumava davanti a famiglie con figli in tenera età, palesemente infastidite. In piazza Sciascia è stato notato un giovane maggiorenne, già con precedenti specifici, mentre cedeva marijuana a due minorenni; lo spacciatore è stato indagato.

Nella piazzetta di San Giovanni Li Cuti, in pieno giorno, sono stati sorpresi due giovani intenti a fare uso di marijuana: entrambi sono stati segnalati agli organi competenti per il previsto piano di recupero. Inoltre è stato indagato un maggiorenne intento a spacciare droga ad altri tre minori; in macchina aveva 3 bustine di cellophane con 10 dosi di erba e 285 euro.

Tutti gli assuntori sono stati segnalati per il recupero terapeutico, con la convocazione dei genitori e la raccomandazione di vigilare sui figli.