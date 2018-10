BRONTE (CATANIA) – I carabinieri di Bronte hanno denunciato un 61enne pregiudicato per porto illegale di arma, bracconaggio e omessa custodia di armi. Durante un servizio di perlustrazione nelle campagne di Bronte, i militari in contrada Margiogrande si sono imbattuti nel cacciatore che, vistosi scoperto, è fuggito sbarazzandosi di un fucile cal. 12 e di una borsa con 17 cartucce.

Recuperata l’arma e le munizioni, i carabinieri lo hanno inseguito, raggiunto e bloccato, accertando che l’arma, anche se legalmente detenuta, non poteva essere portata al seguito in quanto l’uomo dal 2016 non aveva rinnovato il porto d’armi. Effettuando una perquisizione nella casa del bracconiere, i militari hanno trovato nella camera dal letto un altro fucile cal.16 di fabbricazione artigianale custodito senza le dovute precauzioni.