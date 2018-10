Strade di fango: a Scordia c’è l’esercito

Soldati e cittadini in azione per liberare il paese alluvionato: LE FOTO

SCORDIA (CATANIA) – Prosegue da venerdì il lavoro dell’esercito per ripristinare la viabilità in provincia di Catania. La brigata Aosta si muove tra Scordia e Palagonia, in mezzo a strade trasformate in fiumi di fango, torrenti diventati paludi e piazze come laghi.





I militari hanno schierato sul campo un escavatore, 2 terne ruotate e 2 miniescavatori per raggiugere i vicoli più impervi dei paesini della Piana di Catania. Fondamentale l’aiuto della cittadinanza, che sta collaborando con i soldati per accelerare i tempi di ripristino di vie e strade.