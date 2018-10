“Solo promesse sulla spiaggia divorata”

Mareamico: “Che fine ha fatto il progetto regionale da 4 milioni per Eraclea Minoa? In 30 anni erosi 150 metri”. VIDEO

AGRIGENTO – “La Regione Sicilia alcuni mesi fa ha finanziato un progetto di oltre 4 milioni di euro per salvare le spiagge di Eraclea Minoa (Ag), aggredite dall’erosione costiera. Però ancora oggi non si è visto nulla e la spiaggia indifesa, negli scorsi giorni, è arretrata nuovamente di qualche metro”. Foto e video alla mano, come sempre, l’associazione agrigentina Mareamico chiede che fine abbiano fatto i propositi del governo.

“Parecchi alberi del boschetto – continuano gli ambientalisti – sono caduti in mare e sono persi per sempre. Dagli anni 80 a oggi sono spariti più di 150 metri di spiaggia dorata e più di 50 metri di bosco”.