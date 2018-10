Pregiudicato ubriaco in via Etnea per poco non travolge passeggino

CATANIA – Ha rischiato di provocare una tragedia il pregiudicato arrestato la notte scorsa a Catania. Rosario Daniele Santonocito, 36 anni, verso le 23.30 è stato visto sfrecciare in auto dagli agenti di una volante incolonnata in via Etnea all’incrocio con via San Nicolò.

Sulla corsia preferenziale, a velocità sostenuta, una macchina ha continuato la sua folle corsa incurante del semaforo, rischiando di travolgere una giovane coppia che era in procinto di attraversare l’incrocio spingendo un passeggino.

La polizia si è lanciata all’inseguimento e ha fermato l’auto nella parte alta di via Etnea. Santonocito, in palese stato di ebrezza alcolica, scendendo ha spintonato gli agenti spintonava, ricoprendoli di parolacce. E’ stato ammanettato e portato con non poche difficoltà all’interno della volante. Anche in questura non ha smesso di insultare tutti e di lanciare pesanti minacce. E’ finito agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.