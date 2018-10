Pachino: marijuana in casa e in auto, arrestati i due pusher catanesi

PACHINO (SIRACUSA) – I carabinieri di Pachino hanno arrestato due catanesi che trasportavano marijuana in macchina, il 45enne Sergio La Biunda e il 47enne D. M.. In un periodo in cui il flusso di turisti è ridotto rispetto alla stagione estiva, i militari hanno notato due volti nuovi e hanno fermato la macchina per un controllo, sentendo subito un forte odore di “erba”.

Nascoste nel cofano c’erano tre buste con 150 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa alla loro casa, dove sono state trovate 20 piante di cannabis indica e un ulteriore chilo e mezzo di marijuana, con il materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. I due sono finiti agli arresti domiciliari.