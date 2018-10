Bomba d’acqua sulla Catania-Gela

La pioggia violenta ha riversato sull’asfalto fango e detriti che hanno messo in difficoltà gli automobilisti. L’esercito porta i viveri a Scordia

CATANIA – Una bomba d’acqua si è abbattuta sulla Statale Catania-Gela, tra Palagonia e Scordia. Sono caduti oltre 50 cm di pioggia. I detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il traffico è stato bloccato.

La bomba d’acqua caduta ha interessato una zona estesa circa tre chilometri stata improvvisata e di grande violenza. Sulla statale 417 Catania – Gela si è riversato fango e sono caduti detriti che hanno messo in difficoltà le vetture in transito.

I vigili del fuoco hanno inviato squadre e sommozzatori per soccorrere gli automobilisti. L’acqua caduta continua a defluire in un canalone e la polizia stradale ha aperto la statale 417 con una corsia alternata per permettere alle vetture di spostarsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale dell’Anas e della polizia stradale. Palagonia è uno dei territori colpiti dal violento nubifragio di due giorni fa nel Catanese. Nelle stesse ore i militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta di Catania hanno offerto generi di conforto alimentare agli abitanti di Scordia ancora intrappolati nelle proprie case dal fiume di fango che si è riversato sulle strade.