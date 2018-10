Maltempo, la conta dei danni. Coldiretti: “Distrutto 100% raccolto”

CATANIA – Su mandato del presidente Musumeci, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone si è recato in ricognizione nei paesi colpiti dall’alluvione della scorsa notte.

Già ieri in mattinata i tecnici dell’assessorato avevano compiuto dei sopralluoghi a Scordia, Lentini, Militello. Anche le unità della Protezione civile regionale si sono recate a Palagonia, Mineo e Ramacca. L’assessore ha fatto visita ai centri di Palagonia e Ramacca, accompagnato dagli amministratori locali, per una prima verifica sul campo dei danni dovuti al grave nubifragio e per concordare i primi interventi a sostegno delle comunità.

STATO EMERGENZA. È già allo studio del governo Musumeci la dichiarazione dello stato di emergenza ma anche, per dare sostegno al comparto agricolo, dello stato di calamità. Le comunità locali sono state infatti messe in ginocchio da precipitazioni record.

“Nella Giunta di governo di ieri abbiamo affrontato il problema, i nostri uffici stanno procedendo a una ricognizione dei danni a infrastrutture, mezzi, immobili privati, attività produttive. In questo momento – spiega l’assessore Falcone- i Comuni sono impegnati nelle prime attività di ripristino delle condizioni di normalità. Per quanto ci riguarda non trascureremo nulla, ma metteremo in campo ogni utile azione, anche col Governo nazionale, per dare attuazione a tutti gli interventi necessari. L’obiettivo del Governo Musumeci è di non lasciare nessuno da solo”.

SALVINI. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha seguito la situazione in Sicilia durante i suoi spostamenti, “A Dio piacendo la situazione critica è sotto controllo. Siamo vicini ai Siciliani come ministero dell’Interno, stiamo seguendo la situazione minuto per minuto”.

“Sono in contatto con la protezione civile, con i vigili del fuoco – ha spiegato – poi c’è il sottosegretario agli interni con delega ai vigili del fuoco Candiani, che mi aggiorna ora per ora sugli interventi, sugli sfollati”.

AGRICOLTURA IN GINOCCHIO. Coldiretti Sicilia sostiene che “in alcune aziende è andato perduto il 100 per cento di agrumi e ortaggi”. “Il danno – sottolinea Alfio Di Giorgio, presidente della sezione Coldiretti di Carlentini – è totale: tutti gli alberi sono sommersi, così come strutture e impianti. Il problema è causato sì dalla pioggia, ma soprattutto dalla mancata manutenzione degli argini”.

Per la Cia Sicilia “nelle Campagne della Piana di Catania la scorsa notte si sono abbattuti 25 centimetri di pioggia”, e i “danni sono di parecchie decine di milioni di euro”. L’assessorato regionale all’Agricoltura si è “attivato celermente per un primo monitoraggio”.