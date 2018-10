“La Camera di commercio è fuorilegge”: Codacons chiede lo scioglimento

CATANIA – Con una formale diffida inviata al ministero dello Sviluppo economico e al presidente della Regione siciliana, il Codacons ha chiesto lo scioglimento della Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.

“Pur essendo stata istituita con formali delibere del 2015 e organi politico-amministrativo insediati il 4 settembre 2017 – dice l’associazione di consumatori -, oggi non dispone di alcuno statuto, in piena violazione della normativa vigente. L’assenza di statuto impedisce il regolare funzionamento dell’ente e dei suoi organi, non essendoci una fonte che disciplini in modo dettagliata attribuzioni e competenze, con il rischio che alcuni organi potrebbero invadere e arrogarsi competenze e funzioni proprie di altri, o rimanere inerti e non esercitarle”.