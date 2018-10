Il bar è malfamato: scattano i sigilli

Troppi pregiudicati nel locale sul lungomare di Riposto: i carabinieri lo chiudono per 15 giorni

CATANIA – I carabinieri di Riposto hanno apposto i sigilli a un bar del lungomare notificando un provvedimento emesso dal questore di Catania che dispone la sospensione dell’attività commerciale per 15 giorni.

Il provvedimento, applicato per la prima volta nella zona jonico-etnea, trae origine dai numerosi controlli effettuati dai carabinieri nei confronti di pregiudicati trovati all’interno e nei pressi del bar, alcuni con precedenti per associazione mafiosa e altri per reati contro la persona, il patrimonio, armi e stupefacenti.

Inoltre, l’esercizio commerciale, in più occasioni è stato teatro di aggressioni. In particolare, lo scorso luglio, un ragazzo, seduto ai tavolini del bar, è stato brutalmente aggredito da otto pregiudicati riportando delle lesioni, trauma cranico e tumefazioni al setto nasale, guaribili in 30 giorni.

I carabinieri, dopo aver notificato il provvedimento al titolare, hanno affisso un avviso sulla porta del bar che indica i termini della sospensione dell’attività commerciale.