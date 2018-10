GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 25enne Ivan Filippo Raineri, già ai domiciliari con precedenti per droga. I militari hanno fatto irruzione nella sua casa in via Balatelle, dove hanno trovato 100 grammi circa di marijuana e 2 bilancini elettronici di precisione. Raineri è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.