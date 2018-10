Catania, tutti dentro

CATANIA – La polizia di Catania ha rintracciato diversi pregiudicati destinatari di provvedimenti restrittivi. Questi gli arrestati.

Giuseppe Mannuccia, 35 anni, deve espiare una pena di 2 anni e 2 mesi per furto, da scontare ai domiciliari.



Maurizio Franco Paesano, 55 anni, sconterà 8 mesi di reclusione per minacce e violazione di domicilio.



Maurizio Di Nunzio, 45 anni, due anni di carcere per furto aggravato.



Agatino D’Agata, 42, deve espiare la pena di 2 anni per reati in materia di armi.



Santo Strano, 52enne detenuto per altra causa, sconterà un mese per associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Cappello-Bonaccorsi).



Ignazio Grasso, 40, 3 mesi per evasione.



Jaouhar Bouajila, tunisino di 25 anni, 10 mesi per violazione di domicilio e lesioni personali.



Inoltre la polizia ha arrestato il quarantenne Rocco Cannizzaro, sfuggito all’operazione “Beautiful hybrid” che ha portato 21 persone in manette per associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione delle medesime, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale. Cannizzaro era risultato irreperibile perché all’estero; è stato catturato all’aeroporto di Catania.



Infine è stato arrestato il 24enne latitante Sebastiano Miano, che deve scontare un anno e 8 mesi di carcere per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato rintracciato in una casa nel rionePigno. Vedendo gli agenti ha tentato invano la fuga cercando di calarsi da un balcone dell’appartamento al terzo piano, ma è stato bloccato.