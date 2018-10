Catania: panificio chiuso per sporcizia, ma il titolare riapre due giorni dopo

CATANIA – Quelli che nella mattinata di ieri i poliziotti catanesi del commissariato Nesima hanno potuto constatare sono stati un’incredibile arroganza e lo spregio per ogni forma di legalità e rispetto per la salute delle persone: infatti, a nemmeno due giorni dal controllo che aveva portato alla chiusura di un laboratorio di panificazione per pessime condizioni igieniche, il titolare è stato trovato in piena attività.

Il panificio di corso Indipendenza era stato oggetto di un’attenta ispezione, a seguito della quale erano state imposte delle prescrizioni per ricondurre l’esercizio a condizioni igieniche accettabili.

Nulla di tutto ciò: l’uomo si era rimesso al lavoro, letteralmente infischiandosene di igiene, pulizia e raccomandazioni dell’Asp. La polizia ha fatto una nuova ispezione e adesso, i macchinari e le attrezzature sono stati sottoposti a sequestro penale e l’uomo è stato denunciato.