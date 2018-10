Al Fortino la nuova Porta Garibaldi

CATANIA – Durante un incontro con centinaia di cittadini e ragazzi delle scuole del Fortino l’amministrazione di Catania ha consegnato Porta Garibaldi dopo gli interventi di ripristino per riqualificare il monumento di epoca borbonica (danneggiato in più punti da scritte spray e atti di vandalismo) e risistemare aiuole e fioriere divelte.

Due bambini delle scuole Dusmet/Doria e San Giovanni Bosco hanno consegnato altrettante lettere al sindaco Salvo Pogliese, assumendo l’impegno a prendersi cura del sito storico, ma hanno chiesto un intervento più costante del Comune per la sua valorizzazione, come sta facendo con una campagna promozionale il Fai di Catania.

La giornalista Lorena Dolci, in rappresentanza di Acquedotte, ha consegnato al sindaco un documento rilevando la necessità di migliorare l’arredo urbano della piazza, l’installazione di telecamere, l’eliminazione di stalli auto per una visuale più libera del monumento, circuiti fitness, spazi a verde con manutenzione affidata ai giovani del quartiere, un’altra bambinopoli, bagni pubblici, illuminazione per godere meglio del monumento ma anche per maggiore sicurezza e pulizia del luogo,

“L’ obiettivo – ha spiegato Dolci – è la vivibilità della piazza, per farla diventare punto d’attrazione turistico e per questo potrebbe essere utile allungare il percorso del trenino turistico fino a piazza Palestro. Dopo gli eventi già realizzati, a Natale, abbiamo intenzione di creare un addobbo natalizio con la collaborazione dei ragazzini del quartiere e l’aiuto dell’amministrazione comunale. Noi come associazione siamo pronti a impegnarci ma ci vuole l’aiuto degli insegnanti, degli abitanti e del Comune”.