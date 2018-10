“E’ Natale, paga il pizzo”

Alla fine di ogni anno riscuotevano 500 euro dal titolare di un’officina di Nicolosi: 4 arresti. I soldi servivano per mantenere in carcere un boss dei Santapaola. FOTO – VIDEO

CATANIA – Alla prime ore del mattino di oggi la polizia di Catania ha arrestato quattro persone per estorsione, due delle quali ritenute appartenenti al clan mafioso Santapaola-Ercolano. In manette sono finiti Mirko Pompeo Casesa, 35enne pregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; Salvatore Mazzaglia, 61enne detto “Nino calcagno”, già detenuto per altra causa; Aldo Pappalardo, pregiudicato di 30 anni, per il quale il gip ha disposto gli arresti domiciliari; Angelina Puglisi, 52 anni (anche per lei domiciliari).

A far parte della famiglia di Cosa nostra (in particolare della frangia di Mascalucia) sarebbero i primi due. I quattro, secondo l’indagine scattata per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Bonanno, si sono accaniti contro il titolare di una officina meccanica di Nicolosi, costretto sotto minaccia a pagare 500 euro all’anno in occasione delle festività natalizia, dal dicembre 2008 sino al 2016.

I soldi ottenuti con il pizzo servivano per mantenere in carcere Mazzaglia, sposato con Angelina Puglisi.