CATANIA – Carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato il 33enne Rosario Anicito per furto aggravato. La scorsa notte militari del Nucleo Operativo lo hanno sorpreso nel Centro operativo misto della Protezione Civile mentre rubare 18 profilati in alluminio della struttura comunale. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.