Botte in sala, party finisce in ospedale

Il titolare del catering picchia un invitato per motivi di parcheggio all’interno di un locale nel Siracusano

CATANIA – Un invitato a una festa non sposta la sua auto per fare spazio al camion del catering, così, l’autista indispettito entra dentro il locale e si fa giustizia da solo. Una vicenda incomprensibile e inaccettabile, quella vissuta da un giovane catanese che, intervenuto al ricevimento di un amico, in un locale del Siracusano, è stato costretto, a fine serata, a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, dove i sanitari gli hanno diagnosticato un trauma al volto.

Il responsabile dell’aggressione, che non si è fatto scrupolo di colpire il giovane davanti a testimoni e allo stesso festeggiato, è stato individuato e denunciato dai poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, dove la vittima ha sporto querela.

Nei fatti, il responsabile del gesto violento è il titolare dell’azienda che ha curato il catering della festa e, a motivo del suo gesto, il ritardato spostamento della vettura – di proprietà della giovane vittima – per far posto al furgone che avrebbe dovuto ritirare l’attrezzatura a fine serata.

Il ristoratore, che ha riservato per ultimo il suo “piatto forte”, si è dileguato subito dopo lo scontro ma poco dopo è stato rintracciato dalla polizia.