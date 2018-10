Spaccio dal balcone a Picanello

In manette due pusher scoperti dai carabinieri: uno accoglieva i clienti, l’altro forniva le dosi e incassava il denaro

CATANIA – I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato nel rione Picanello, Alfio Puglisi, 31 anni, in atto ai domiciliari per droga e Claudio Caudullo, 24 anni, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ieri sera ad osservarne la metodologia utilizzata per piazzare la droga alla vasta clientela.

Mentre il 24enne aveva il duplice ruolo di accogliere e indirizzare gli acquirenti, oltre a quello di vedetta preposta a segnalare l’eventuale arrivo di forze dell’ordine, il detenuto, direttamente dalla propria abitazione, curava la consegna delle dosi e incassava il denaro.

I militari, per dimostrare l’attività illecita, hanno provveduto, oltre a bloccare e ammanettare i due, a fermare diversi acquirenti trovati con la droga in tasca, appena acquistata dal pusher ai domiciliari. Entrambi gli arrestati attenderanno il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.