Prova a uccidersi a San Giovanni Li Cuti

CATANIA – Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, i carabinieri hanno salvato una donna che aveva tentato il suicidio gettandosi nelle acque agitate antistanti il porticciolo di San Giovanni Li Cuti.

In particolare, l’attenzione di due militari è stata richiamata dalle urla di un cittadino del luogo che stava indicando una donna appena gettatasi in mare. Immediatamente i militari, senza alcuna esitazione, si sono tuffati, riuscendo a trarla in salvo nonostante la corrente del mare l’avesse già portata ad una ventina di metri dalla costa.

Le operazioni a riva sono state rese difficili dal mare mosso e dall’evidente stato di alterazione psicofisica della donna, che si dimenava con veemenza ripetendo insistentemente di voler farla finita.

All’esito del salvataggio, avvenuto alla presenza di numerosi cittadini, la donna è stata affidata al personale del 118, tempestivamente intervenuto unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Catania Ognina e trasportata all’Ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova tuttora ricoverata in osservazione. Le motivazioni alla base del gesto, verosimilmente riconducibili alla sfera familiare, sono tuttora in fase di accertamento.