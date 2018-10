Sicilia: caldo anomalo e piogge

Ancora maltempo in Sicilia nei prossimi giorni. “Il Mediterraneo – dicono i meteorologi di 3bmeteo.com – continua a essere sede di un’ampia circolazione di bassa pressione che ha il suo centro motore tra Spagna e Tunisia; questo determina fenomeni temporaleschi quanto meno al Centro Sud e sulle Isole maggiori, mentre il clima risulterà ancora piuttosto mite ovunque”.

Da domani la pressione dovrebbe aumentare e le precipitazioni si concentreranno in particolare su Sardegna e Sicilia. Da venerdì la bassa pressione si allontanerà verso la Spagna ma riuscirà ancora a causare qualche fenomeno su Sardegna orientale e Sicilia ionica.

Il clima risulterà nel complesso mite con temperature da settembre. Tra giovedì e venerdì ci sarà un ulteriore aumento delle temperature con massime di 24-25 un po’ ovunque e punte di 26-27 in Liguria, Toscana, Lazio e Campania. “Questa anomala situazione dovrebbe perdurare per tutto il weekend; successivamente le temperature caleranno per l’arrivo di venti più freschi dal Nord Europa al seguito di una perturbazione in scivolamento lungo le Adriatiche”, concludono da 3bmeteo