I sindaci contro i tagli alle periferie

PALERMO – “Oggi da Palermo parte una iniziativa forte che, con il pieno sostegno di Anci, mira a coinvolgere le 120 amministrazioni, che ci auguriamo con il sostegno delle regioni che impugneranno davanti alla Consulta il provvedimento sull’azzeramento del bando periferie”.

Il presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando, ha invitato a Palermo i sindaci dell’Isola per la conferenza stampa dal titolo “Milleperiferie. I progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie d’Italia” svoltasi stamattina a palazzo Bonocore a Palermo. Il decreto Milleproroghe ha, infatti, di fatto “bloccato 1.625 interventi accolti nei 96 progetti presentati da comuni e città metropolitane che investono la vivibilità di 326 Comuni italiani, un terzo dei quali ricade in Sicilia”.

“Noi ci rifiutiamo di essere considerati meri destinatari di contributi e rivendichiamo il nostro ruolo istituzionale, così come stabilito dalla Costituzione Italiana. Stiamo vivendo, in questo momento, una vicenda emblematica di barbarie istituzionale – ha continuato Orlando – che conferma la mortificazione del ruolo degli amministratori comunali che hanno consenso e responsabilità ma non hanno il potere di valorizzare le periferie dei propri comuni”.