Catania, ruba moto in via Sassari: preso

CATANIA – Nella serata di ieri agenti delle volanti hanno arrestato a Catania il minorenne S. F. per il furto di una moto. Erano circa le 21 hanno intercettato il ragazzo in via del Rotolo su una Beta 125 appena rubata in via Sassari.

L’antifurto satellitare ha tradito il ladro. Nonostante i poliziotti gli avessero intimato di fermarsi, il giovane ha accelerato per far perdere le proprie tracce, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato, non prima di aver tentato una fuga a piedi. Gli agenti lo hanno portato nel Centro di prima accoglienza di via Franchetti.