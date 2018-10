ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Acireale ha arrestato il 22enne Ottavio Grasso, già stato individuato come uno dei terminali dello spaccio di droga. E’ stato intercettato in via Argentieri Acesi, alla guida delle propria auto: in mano aveva ancora una busta con 14 confezioni di cocaina e una cospicua somma di denaro contante, oltre 800 euro.

In casa c’erano altri 17 grammi di cocaina e oltre 1.400 euro in contanti, un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della droga.