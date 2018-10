A Catania per rifornirsi di cocaina: fermato pusher con la droga negli slip

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un trentenne di Pedara che in compagnia di una donna è arrivato a Catania per rifornirsi di cocaina da piazzare successivamente in paese.

A incrociarlo in via Villa Glori sulla sua Ford Fiesta gli uomini della Squadra Lupi che, insospettiti, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo. Il giovane si è mostrato molto nervoso. I militari hanno trovato due contenitori cilindrici, in origine utilizzati per la conservazione di farmaci, uno dei quali nascosto negli slip del pusher, mentre l’altro era all’interno della fodera del sedile lato passeggero. Dentro c’erano 31 dosi di cocaina.