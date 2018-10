Lo cercano ai domiciliari a San Cristoforo, il pregiudicato è a bere vino in osteria

Catania: evade ancora, i poliziotti lo beccano in via Belfiore

CATANIA – Anziché essere a casa, agli arresti domiciliari, era a bere in osteria. La polizia di Catania ha pizzicato il pregiudicato 54enne Giuseppe Vaccalluzzo: sabato scorso gli agenti di San Cristoforo si sono messi alla sua ricerca poiché pendeva a suo carico un’ordinanza emessa dalla Corte d’appello per reiterate violazioni alle prescrizioni imposte in precedenza.

Non avendolo trovato in casa, i poliziotti hanno esteso le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati da Vaccalluzzo, riuscendo infine a rintracciarlo in tarda serata in una osteria di via Belfiore, dove era intento a bere del vino.