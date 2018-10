“Dal Miur 725.000 euro per il Bellini”

CATANIA – “L’attribuzione di 725 mila del Miur per l’Istituto musicale Vincenzo Bellini rappresenta una boccata d’ossigeno per un’istituzione da troppi anni in crisi”. Il sindaco catanese Salvo Pogliese commenta così l’ufficializzazione della firma del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Marco Bussetti, al Decreto per il riparto della seconda quota, pari a 7 milioni di euro, per il finanziamento 2018 degli Istituti superiori musicali non statali, dei quali 1,5 mln destinati agli istituti siciliani.

“Per giungere all’auspicata statizzazione nei tempi previsti dalla normativa, su cui anche il Ministro concorda – aggiunge Pogliese – è noto che bisogna prima risolvere i problemi legati al dissesto del Comune che abbiamo trovato al nostro insediamento, e della mancata adozione, negli anni scorsi, dei documenti contabili della città metropolitana. Obiettivi per cui siamo impegnatissimi per fare la nostra parte di fronte alle legittime richieste di saldo dei contributi dovuti dagli enti locali, per rassicurare studenti e docenti”.