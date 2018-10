Catania, tenta di impiccarsi: salvato

Disperato per la morte della madre si appende con la cintura alla ringhiera delle scale, badante chiama i carabinieri in tempo

CATANIA – Non avendo superato emotivamente la recente morte della madre, un 59enne del Catanese tentato il suicidio impiccandosi con la propria cintura di cuoio fissata alla ringhiera della tromba delle scale del palazzo in cui abita. Ad accorgersi del drammatico gesto una giovane donna romena, rimasta al servizio dell’uomo anche dopo la morte della madre, che ha chiamato i carabinieri.

I militari hanno sollevato l’uomo di peso per poter tagliare la cintura e liberarlo dal cappio mortale e gli hanno praticato delle manovre di rianimazione cardio-respiratorie fino a che l’uomo non ha ripreso a respirare autonomamente. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito nell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverato con la prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.