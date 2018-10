Un morto sulla Catania-Messina

Incidente stradale all’altezza della galleria Giardini, c’è anche un ferito in codice rosso

TAORMINA (MESSINA) – E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale che si e’ verificato, nel pomeriggio, sull’autostrada Catania-Messina, all’ingresso della galleria Giardini, in prossimità dello svincolo di Taormina, in direzione del capoluogo etneo. La vittima è B.S., 35 anni, di Catania che viaggiava a bordo in Fiat Doblò.

La persona rimasta ferita e’ stata soccorsa e trasportata in codice ‘rosso’ all’ospedale ‘San Vincenzo’ di Taormina.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 anche gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos e i tecnici del Cas. Nel tratto interessato dall’incidente la Polstrada segnala lunghe code e rallentamenti e raccomanda la massima prudenza a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.