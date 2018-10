Rapina alle Poste: tradito dai tatuaggi

RIPOSTO (CATANIA) – Tradito da un tatuaggio. I carabinieri di Riposto hanno arrestato il 40enne Giuseppe Varoncelli per una rapina del 3 settembre scorso: aiutato da un complice e con il volto coperto da un casco integrale, ha costretto una donna, intenta a prelevare del denaro dallo sportello automatico, a seguirlo all’interno dell’ufficio postale di via Marconi, dove, simulando di essere armato, ha minacciato il direttore facendosi consegnare il denaro contenuto nelle casse per poi fuggire via a bordo di uno scooter (poi risultato rubato a Giardini Naxos il 9 agosto scorso).

I carabinieri hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere attive sia dentro l’ufficio postale che in strada, riuscendo a ricostruire il percorso dei criminali fino a una zona in cui uno dei due si è sbarazzato degli indumenti e del casco indossati e, pur non facendosi vedere chiaramente in volto, ha mostrato sulle braccia alcuni tatuaggi. Indizio decisivo per catturare Varoncelli.