Il cioccolato di Modica è Igp

E’ il primo in ambito Ue a ricevere il marchio di origine protetta. Soddisfazione del consorzio e dell’europarlamentare Giuffrida: “Una carta economicamente importantissima per tutto il territorio”

ROMA – “Con il Commissario Europeo Phil Hogan abbiamo celebrato il riconoscimento, come indicazione geografica protetta IGP, per il cioccolato di Modica. Un altro importante riconoscimento per i nostri prodotti di eccellenza”.

Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo annuncia su Twitter l’iscrizione della IGP Cioccolato di Modica nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette da oggi, diventando così il primo Cioccolato registrato in ambito comunitario.

Soddisfazione del consorzio di tutela del Cioccolato di Modica e dell’europarlamentare Michela Giuffrida che, dai banchi del parlamento Ue, si è battuta per portare a casa il risultato.

“Oggi, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, si conclude un lavoro da me avviato assieme al Consorzio cioccolato di Modica, nell’interesse di produttori, consumatori, e di un territorio che può giocare una carta economicamente importantissima proprio grazie al marchio che tutelerà questo prodotto di eccellenza” spiega Giuffrida.

“L’aver accompagnato personalmente e sin dal primo giorno – aggiunge – il lungo iter burocratico che oggi ci porta al riconoscimento dell’Igp Cioccolato di Modica come primo cioccolato registrato in ambito comunitario, mi rende particolarmente felice e orgogliosa”.

“In tantissimi ricordano ancora la manifestazione, alla quale parteciparono oltre un migliaio di persone, che ho organizzato l’anno scorso al Parlamento europeo poco dopo che il procedimento per l’Igp è approdato a Bruxelles – conclude – Il nostro compito è stato supportare in ogni sede, e in particolare a Bruxelles con il commissario Phil Hogan, un prodotto che, grazie al marchio IGP, potrà adesso avere un posto d’onore tra le eccellenze italiane da tutelare e promuovere sui mercati internazionali”.