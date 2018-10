Catania, 30 poltrone per cinquemila: a novembre i quiz per diventare vigili

Al palasport di corso Indipendenza la prima selezione del concorso: in palio l’assunzione per 5 mesi

CATANIA – Sono state 4.931 a Catania le richieste di partecipazione al bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 30 agenti di polizia municipale, per un periodo non superiore a cinque mesi .

I quiz per la preselezione sono stati fissati il 6, 7 e 8 novembre al Palacatania di corso Indipendenza, secondo modalità di convocazione che nei prossimi giorni verranno diffuse dalla piattaforma http://www.ripam.it/steponecatania.

Ogni giornata di prove prevede due sessioni, di durata massima di 45 minuti ciascuna. I primi 150 partecipanti verranno ammessi al colloquio per la selezione finale, presumibilmente nella prima settimana di dicembre, per essere esaminati dalla commissione nominata dall’amministrazione comunale, composta dal comandante della polizia municipale Stefano Sorbino, dal direttore del personale Pietro Belfiore, dall’avvocato Paolo Maria Lucchesi (componente esterno) e dalla dipendente Maria Grazia Rapisarda, come segretaria verbalizzante.

Le coperture finanziarie del concorso sono derivanti dai proventi delle multe che, secondo il codice della strada, vanno destinati anche a progetti di potenziamento dei servizi di controllo.