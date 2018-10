BRONTE (CATANIA) – I carabinieri di Bronte hanno arrestato il 35enne Biagio Catania per evasione dai domiciliari. Il 13 gennaio scorso si era reso responsabile di tentato omicidio accoltellando un concittadino (ricoverato per alcuni giorni in prognosi riservata). In sede di giudizio è stato condannato dai giudici a oltre 6 anni di reclusione da espiare in regime di detenzione domiciliare con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Ieri sera è stato rintracciato nei pressi dell’ospedale Prestianni, dove, secondo la sua versione, era andato a causa di un malore. Circostanza confutata dai carabinieri che ne hanno fatto constatare dai medici l’ottimo stato di salute.