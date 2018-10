Non esageriamo con l’allerta meteo: ‘Fake news su scuole chiuse lunedì’

CATANIA – L’amministrazione comunale di Catania tramite l’assessore alla Protezione civile Alessandro Porto ha depositato denunzia-querela contro ignoti, per un falso comunicato diffuso oggi che preannunziava la chiusura delle scuole per domani, senza che in realtà nessuna ordinanza sindacale fosse stata emanata in tal senso.

Il sindaco Salvo Pogliese precisa che le scuole saranno regolarmente aperte. “Per la giornata di domani – dice -, considerato che Catania potrebbe essere interessata da fenomeni atmosferici avversi, l’amministrazione raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza e di evitare, in particolare, l’utilizzo per gli spostamenti di mezzi a due ruote, motocicli e biciclette”.

La fase più intensa degli eventi piovosi previsti per domani riguarderà le ore notturne e mattutine (notte/mattina circa 93 mm di pioggia, pomeriggio/sera circa 4 mm di pioggia). La protezione civile raccomanda anche, in caso di forte pioggia, di evitare soprattutto di sostare in concomitanza con l’attraversamento dei torrenti e dei valloni, nonché sui torrenti presenti nel territorio comunale, ed evitare di transitare nelle vie Vampolieri, Dusmet, Scalazza, Litteri, Manzella, Vigo, Timparosa, Empedocle e Oliva San Mauro.

LUNEDI’ CON ALLERTA GIALLA. Rimane dunque il maltempo in Sicilia. Domani sarà allerta gialla in tre regioni (ci sono anche Calabria e Basilicata) a causa della perturbazione posizionata sul Mediterraneo centrale e in spostamento verso nord-est che continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità.

SCUOLE CHIUSE NEL MESSINESE. Numerose scuole resteranno chiuse invece domani in diversi Comuni della zona ionica del Messinese: Santa Teresa di Riva, Antillo, Scaletta Zanclea, Pagliara, Mandanici, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Fiumedinisi, Letojanni, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Savoca, Roccalumera e Furci Siculo. Stesso provvedimento, sempre domani, nella zona tirrenica, dove i sindaci di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno firmato ordinanze per la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado.

SANTUARIO ALLAGATO. Le cattive condizioni meteo che da giorni imperversano a Siracusa hanno provocato l’infiltrazione di acqua piovana che ha raggiunto l’altare maggiore del santuario della Madonna delle Lacrime, proprio sulla teca che ospita il quadretto del Cuore immacolato di Maria che nel 1953 lacrimò. Oggi non è stato possibile celebrare la messa sull’altare, inibito ai tanti pellegrini. Numerosi recipienti in plastica sono stati posizionati sull’altare e sul pavimento per raccogliere l’acqua. “Una situazione ormai insostenibile per la nostra basilica che accoglie tutti i giorni numerosi pellegrini e turisti”, dice il rettore don Aurelio Russo.