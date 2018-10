Diletta non si ferma più

MILANO – Non solo il contadino, anche la contadina cerca moglie nella quarta stagione del dating show di FoxLife, per la prima volta condotto da Diletta Leotta. Protagonisti dello show, prodotto da Fremantle per Fox Networks Group Italy, sono 5 single di campagna che aprono le porte delle loro fattorie ad altrettanti single di città, desiderosi di cambiare stile di vita e trovare l’amore.

Al centro del programma, al via il 17 ottobre, c’è anche la 33enne Federica, alla ricerca della donna della sua vita: l’amore per la natura l’ha portata ad aprire un bed & breakfast in campagna, ma la sua ex-compagna – nonché ex socia – l’ha abbandonata perché stanca della vita campestre.

“Io ho un debole per Federica, che è la contadina che cerca l’amore – racconta Diletta Leotta -. Aver avuto la possibilità di essere una sua confidente e di essere anche la confidente delle altre ragazze che hanno intrapreso questo percorso insieme a Federica mi ha fatto bene, perché l’amore fra donne è diverso, è bellissimo, è fortissimo, è complicato, si cambia sempre ruolo, devi giocare tra questi ruoli diversi dell’amore per una donna. Essere testimone dell’amore che è nato poi, che Federica ha avuto la fortuna di trovare e che credo stia andando molto bene, è stata la cosa che mi ha colpito di più in questa esperienza”.

In generale, in questa edizione, con i vari concorrenti “ho cambiato un po’ il ruolo, non sono stata – dice ancora il volto tv – conduttrice e basta, ma sono stata una nuova amica, una loro confidente. E quindi è stato molto bello potermi calare in questo nuovo ruolo, non soltanto, ecco, di conduttrice classica, ma anche un po’ psicologa”.

I protagonisti di questa stagione sono i fratelli, catanesi D.O.C., Dario e Riccardo, entrambi contadini e allevatori nell’azienda di famiglia; il 37enne Fabrizio, già commercialista; il veneto Manuel, che non disdegna di tirar tardi nei locali della riviera di Jesolo e la piemontese Roberta, allevatrice di bovini, in cerca di un uomo che non tema la solitudine della montagna.

Il programma è un adattamento del format internazionale Farmer Wants a Wife, nato in Inghilterra nel 2001: da allora è andato in onda in circa 30 Paesi, dove sono stati celebrati 72 matrimoni e sono nati 136 figli nel corso delle varie edizioni. Solo in Francia, dove il programma ha raggiunto le 10 edizioni, sono stati 15 i contadini convolati a nozze e 24 i bimbi nati. Fiocco rosa anche per l’edizione italiana, con la nascita della figlia di Manolo e Jennifer, una delle coppie protagoniste della prima stagione.