Tenta di aggredire l’ex e la figlioletta

CATANIA – È giunta all’epilogo la triste storia di violenze e maltrattamenti subiti da una giovane donna catanese: grazie all’intervento della pattuglia del commissariato Nesima

ieri mattina è stato arrestato il pregiudicato M.G., per stalking nei confronti dell’ex convivente.

La scena, che facilmente avrebbe potuto tramutarsi in tragedia, si è svolta nella zona di Nesima, luogo dove la donna si trovava ricoverata, all’interno di una struttura protetta: una misura che si era resa necessaria a causa delle ripetute querele per maltrattamenti e lesioni che erano state presentate già dal 2011.

Completamente ubriaco e farneticante frasi ingiuriose, M.G. ha tentato di aggredire la donna e la sua figlioletta mentre, uscite dall’istituto, si stavano recando presso gli uffici dell’assistente sociale. Solo l’intervento della Polizia ha scongiurato il peggio: l’uomo, infatti, è andato immediatamente in escandescenza, diventando sempre più violento.

A bordo del suo scooter (peraltro in stato di sequestro) aveva inseguito la sua ex per poi darsi alla fuga all’arrivo dei poliziotti. Bloccarlo non è stato semplice: i fumi dell’alcool, infatti, l’avevano reso sordo a ogni invito alla calma.