Rapina al bar Verdi, altri due arresti

Si chiude il cerchio sui complici dell’assalto nel locale di Trecastagni: in manette un 24enne e un 17enne

TRECASTAGNI (CATANIA) – I carabinieri di Trecastagni (Ct) hanno arrestato Santo Andrea Lo Moro, 24 anni, e un pregiudicato di 17 anni, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, una emessa dal Gip del Tribunale di Catania e una dal Gip del Tribunale per i Minorenni etneo, per il reato di tentata rapina.

Il 15 maggio scorso, prima della chiusura serale, cinque malviventi armati di pistole e con il volto travisato da passamontagna, fecero irruzione nel bar Verdi di Trecastagni e, sotto minaccia delle armi, tentarono di farsi consegnare l’incasso dalla proprietaria. L’immediata reazione del marito della titolare mise in fuga gruppo.

I carabinieri intervenuti hanno soccorso l’uomo che dovette ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Acireale per un “trauma cranico con ferite lacero contuse ed escoriazioni diffuse”, lesioni patite durante la colluttazione e guaribili in 20 giorni e hanno trovato fuori dal locale due pistole abbandonate dai malviventi in fuga, risultate fedeli riproduzioni.

Le indagini, anche grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nella zona, hanno consentito agli investigatori di fornire un quadro probatorio sui criminali, di cui già tre arrestati, che ha convinto appieno i giudici i quali, accogliendo le richieste avanzate dalle rispettive Procure, hanno ordinato l’arresto degli ultimi due complici.

Il maggiorenne in custodia agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato associato al Centro di Prima Accoglienza di Catania.