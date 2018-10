Drogato e rapinato dalla donna di ‘Badoo’

Catania . Incontro fatale sul social network per un 65enne, rimasto in stato d’incoscienza per due giorni: arrestata 51enne

CATANIA – Stamattina, la polizia di Catania ha arrestato la pluripregiudicata Antonella Lo Giudice, 51 anni, residente a Siracusa, per rapina e lesioni aggravate. L’arresto è arrivato in seguito alla denuncia fatta da un sessantacinquenne che si era presentato in commissariato raccontando di essere stato narcotizzato e rapinato in casa sua da una donna conosciuta sul social network “Badoo”.

I due si sono prima incontrati presso la stazione dei pullman in via D’Amico e, dopo i primi convenevoli, si sono recati nell’abitazione dell’uomo. Dopo avere chiacchierato per un paio di ore, i due hanno deciso di pranzare, circostanza che ha permesso alla donna di versare di nascosto del tranquillante a base di benzodiazepina nel bicchiere di birra che l’uomo stava bevendo.

Il malcapitato ha raccontato che, qualche minuto dopo aver bevuto la sua birra, si è accorto di un inconsueto sapore dolciastro e, subito dopo, ha perso i sensi. Al risveglio, non ricordando più nulla, in ospedale, dove era stato ricoverato grazie al soccorso prestatogli dai vicini che lo avevano sentito chiedere aiuto da dietro la porta d’ingresso della sua abitazione, ha appreso di essere rimasto in stato d’incoscienza per più di due giorni.

In effetti, la sconosciuta, dopo aver neutralizzato il padrone di casa, aveva razziato quanto più possibile dall’appartamento, rubando un telefono cellulare, 100 euro in contanti e la carta Bancomat che ha cercato di utilizzare inutilmente.