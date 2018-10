In manette per violenza sessuale, evade ma viene tradito dal telefono rubato

Secondo arresto per il tunisino che aveva aggredito una ragazza vicino alla stazione di Catania: pizzicato ad Adrano mentre tenta un’estorsione

ADRANO (CATANIA) – Ancora un arresto per il tunisino Malek Kacem, lo stesso che pochi giorni fa era finito in manette per violenza sessuale e tentata rapina della borsa nei confronti di una giovane catanese vicino alla stazione ferroviaria centrale.

Questa volta a fermarlo sono stati i poliziotti di Adrano, che ieri sera lo hanno arrestato per estorsione, ricettazione ed evasione dagli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto dopo il grave episodio di Catania.

Kacem è stato protagonista del furto di un costoso smartphone. Sono stati i carabinieri a contattare telefonicamente l’utenza in questione, ottenendo riscontro, giacché l’interlocutore, in lingua italiana e con accento straniero, ha preteso una somma per la restituzione del telefono.

Dopo alcune telefonate del medesimo tenore, si è riusciti a concordare un appuntamento per lo scambio. L’incontro in questione è stato fissato in Adrano: ed è stato lì che si sono presentati gli agenti di polizia, bloccando il tunisino.