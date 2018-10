Catania: pusher 14enne spacciava a Picanello

CATANIA – Un pusher di 14 anni che stava spacciando marijuana ad altri minorenni è stato bloccato da agenti del commissariato Borgo-Ognina durante un controllo antidroga nel rione Picanello di Catania.

Il giovanissimo spacciatore ha tentato di fuggire in bici, ma è stato preso in consegna dalla polizia, che ha identificato anche i suoi clienti, ragazzi di 15 e 16 anni. Il 14enne, segnalato alla Procura per i minorenni di Catania, è stato portato in Questura dove è stata convocata la madre alla quale è stato riaffidato.

Negli uffici della polizia sono stati convocati anche i genitori dei ‘clienti’. Quest’ultimi sono stati segnalati alla Prefettura per il recupero terapeutico.